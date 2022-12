Bartje uit Ooij weer naar rechter om fout geparkeerde oplegger, nu tegen politiediensten Limburg

Vrijdag voor de Raad van State eiste Van Kerkhoff, in Ooij ook wel bekend als Bartje, een schadevergoeding van 520 euro van de Limburgse politie.

Van Kerkhoff had tot februari 2021 al driekwart jaar een oplegger staan op de parkeerplaats tegenover de bowlingbanen in Mook en Middelaar. Die moest hij verplaatsen van de gemeente. Er werd hem een dwangsom opgelegd van 500 euro per dag. De oplegger stond echter klem tussen een paar geparkeerde auto’s. ,,Ik moest hem weghalen maar ik kon niet”, zei hij.