Bedelaars in Nijmegen houden zich schuil uit angst voor politie

De gemeente Nijmegen en de politie ontkennen dat er sinds kort veel strenger wordt opgetreden. Wel grijpt de politie sinds een paar maanden sneller in als er overlast wordt gemeld. Dat is een van de maatregelen die is genomen sinds bewoners rond de opvang aan de Van Schevichavenstraat hebben geklaagd over toegenomen en aanhoudende overlast van bedelaars, verslaafden en verwarde mensen.



Gebiedsontzegging

De overlast die omwonenden melden bestaat uit: drinken op straat, dealen, bedelen, stelen, vernielingen en slapen in tuinen en portieken. Wat niet mag, wordt door de politie bestraft met bekeuringen of gebiedsontzeggingen. Wie op een andere manier overlast veroorzaakt, zich hinderlijk gedraagt of een gebiedsontzegging negeert, kan op de bon geslingerd worden. Als er zorg nodig is, schakelt de politie hulpverleners in.



De gemeente en politie zien sinds een paar weken een toename van het aantal meldingen van overlast en mensen die zich zorgen maken over wat er op straat gebeurt. De toename is gekomen sinds er meer media-aandacht is voor de problemen op straat.