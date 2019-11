Daarbij verwees zij naar de politicus Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie.



In april van dit jaar werd Van den B. al veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur wegens bedreiging en opruiing. Van den B. is tegen die straf in beroep gegaan. Waarom dat is, is niet bekend.



Tijdens de zitting in april betoogde de studente grafische vormgeving dat ‘ze absoluut niet wil dat Baudet wordt doodgeschoten'. Ze betuigde toen spijt: ,,Het was grappig bedoeld, maar later besefte ik me dat het helemaal niet zo grappig was. Toen schaamde ik me wel een beetje.”