Bedrijven in de regio zetten zelf een coronateststraat op: sneller duidelijkheid over gezondheid personeel

NIJMEGEN - Ruim driehonderd bedrijven van Bijsterhuizen, Kerkenbos en Oost- en Westkanaalhaven in Nijmegen gaan werknemers met coronaverdenking testen in een eigen teststraat. Die komt waarschijnlijk op een terrein aan de Wijchenseweg. Start is in de loop van volgende week.