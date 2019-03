Uitspraak Raad voor Journalis­tiek over klacht Nijmege­naar Jankie

18 maart NIJMEGEN - Op 23 mei 2018 publiceerde De Gelderlander in de krant en op haar website artikelen over de Nijmeegse zorgondernemer Mahin Jankie, onder meer betrokken bij de stichting Multidag Nijmegen. Jankie was het niet eens met de publicatie en diende in juli 2018 een klacht in bij de Raad voor Journalistiek. Die deed maandag uitspraak en verzoekt De Gelderlander deze te publiceren: