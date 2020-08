Beelden mishandeling Alex (55) op Plein 44 in Opsporing Verzocht

NIJMEGEN - Zijn gebroken sleutelbeen is nog pijnlijk, net als zijn ontwrichte kaak. De zware mishandeling van Alex op Plein 1944 in hartje Nijmegen komt dinsdagavond uitgebreid aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Er worden beelden vertoond,” zegt een woordvoerster.

Maar of dat beelden zijn van de mishandeling of van de groep jongeren die daar verantwoordelijk voor is, kan ze niet zeggen.

Alex doet zijn verhaal en komt in beeld, zij het onherkenbaar. Hij is gefilmd op het politiebureau, vertelt hij. Alex is de 55-jarige Nijmegenaar die op die bewuste vrijdagavond 14 augustus, het was tegen middernacht, nietsvermoedend naar huis liep, toen hij op Plein 1944 door een groep jongeren werd belaagd.

,,Was ik maar doorgelopen. Ze bléven maar slaan en trappen,” vertelde hij eerder in deze krant. ‘Hoerenzoon’, riepen ze naar hem. En, even later: ‘Je moeder is een hoer’. Alex pikte dat niet. Hij liep naar de jongeren toe en ging er tegenin. ,,Toen liep het uit de hand,” zegt Alex nu. Hij kwam op de grond terecht, bewusteloos. Later bleek dat hij een gebroken sleutelbeen had en een ontwrichte kaak. ,,Nog steeds pijnlijk en ik heb moeite met eten.”

De politie nam de zaak van het begin af aan hoog op en riep getuigen op zich te melden. Ook met eventuele beelden. Op Plein 1944 hangen geen bewakingscamera’s. Sommige ondernemers hebben die wel, maar die zijn gericht op hun eigen zaak.

Burgemeester Bruls zei eerder in een reactie. ,,Ik hoop echt dat directe getuigen de morele moed vinden om hun verhaal te vertellen aan de politie.”

De groep jongeren is ‘een gemêleerde groep jongeren, ongeveer twintig jongens - deels blank, enkelen getint - en ongeveer vier à vijf meiden’. Er is nog niemand aangehouden.

De uitzending is om 20.30 uur op NPO1.

De plek waar de mishandeling plaatsvond, op Plein 1944 in Nijmegen