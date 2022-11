‘Beethoven-challenge’ in De Vereeniging in Nijmegen

NIJMEGEN - Zeventien strijkkwartetten in zes concerten in negen dagen tijd, een heuse ‘Beethoven-challenge’ in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Het New Zealand String Quartet speelt tussen 14 en 23 november alle kwartetten van Ludwig van Beethoven, een van de meest invloedrijke klassieke componisten.

De concertreeks is op touw gezet door Stichting Zoltán Székely en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK).

Eigenlijk stond de concertcyclus gepland in het Beethovenjaar in 2020. De Duitse componist was toen 250 jaar geleden geboren. De pandemie zette toen een streep door de concerten. Niet eerder was er in Nijmegen een integrale uitvoering van deze werken.

Zoltán Székely verbindende factor

Er is een connectie tussen het New Zealand String Quartet en Nijmegen. De verbindende factor is de violist en componist Zoltán Székely die van 1922 tot 1935 als jonge man in Nijmegen heeft gewoond en er vaak optrad.

Voor de perfectionering van hun kwartetspel studeerden de strijkers uit Nieuw-Zeeland bij de wereldberoemde Hongaarse musicus. Székely stond ook bekend om zijn grote affiniteit met de muziek van Beethoven.

In de zeventien strijkkwartetten is de ontwikkeling van Beethoven als componist goed te herkennen. Deze kwartetten worden nog steeds beschouwd als hoogtepunten in de kamermuziek.

De zes concerten zijn van 14 tot en met 16 en van 21 tot en met 23 november in concertgebouw De Vereeniging. De eerste vijf vinden plaats in de Kleine Zaal, het slotconcert (in samenwerking met de NSvK) is in de Grote Zaal. De reeks van zes concerten kost 100 euro, maar ze zijn ook los te bezoeken. Zie sedv.nl/beethoven.

Het New Zealand String Quartet.