Begin jij later met studeren vanwege de coronacrisis?

Bruls houdt voet bij stuk. Géén wapenstok voor boa’s: ‘Het zijn geen politie­agen­ten’

9:34 Boa’s kunnen in de toekomst sneller over een wapenstok beschikken, zo bepaalde minister Grapperhaus vrijdag. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is geen voorstander van wapens voor opsporingsambtenaren.