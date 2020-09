Begrip voor aangescherpte coronamaatregelen: ‘Het is helaas niet anders’

Dat is ook de reden om de extra maatregelen die vanaf zondag gaan gelden in de hele veiligheidsregio Gelderland-Zuid door te voeren. Daarbij is het in de communicatie volgens Bruls ook makkelijker als er één lijn wordt getrokken. Volgens Bruls gingen daar met de burgemeesters van de 13 andere gemeenten wel een ‘intensieve discussie’ aan vooraf.



Waar het aantal besmettingen in de regio Nijmegen de afgelopen tijd flink is opgelopen, kent Neder-Betuwe nog amper coronagevallen. Toch gelden de strengere maatregelen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook voor die gemeente. Terwijl het aangrenzende Wageningen, dat juist weer meer besmettingen telt, de teugels nog niet strakker hoeft aan te halen. Wageningen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.