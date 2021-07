Behalve Janssen komende dagen ook Pfizer-prik zonder afspraak in het Goffertstadion

NIJMEGEN - De GGD zet het vaccineren zonder afspraak nog een paar dagen voort in stadion De Goffert in Nijmegen. Vanaf vrijdag 23 juli kunnen mensen niet alleen het Janssen-vaccin krijgen maar ook Pfizer. Ook jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom. Zij komen alleen in aanmerking voor Pfizer.

De GGD Gelderland-Zuid is deze inloopactie gestart om mensen te bereiken die niet zo makkelijk een afspraak maken voor een vaccinatie. Vanaf donderdag 15 juli was de prikstraat in de Goffert in de ochtenduren al open voor 18-plussers die er Janssen konden krijgen. Voor dit vaccin is één prik voldoende en de vaccinatie is werkzaam na twee weken.

Laagdrempelig

Tot nu toe zijn er zo'n 230 mensen geweest. ,,Dat is een redelijk aantal", vindt een woordvoerder van de GGD. ,,Met het vaccinatieprogramma proberen we zo veel mogelijk mensen een kans te bieden zich te laten vaccineren. We willen toegankelijk zijn, drempelverlagend werken en nadenken over maatwerk. Prikken zonder afspraak is daarvan een voorbeeld. We bieden nu ook Pfizer aan voor mensen die daar meer vertrouwen in hebben.”

Van 23 tot en met zondag 25 juli wordt er gevaccineerd in de Goffert. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er alleen het Pfizer-vaccin. Daarvan zijn twee prikken nodig. Na de vaccinatie wordt een afspraak gemaakt voor de tweede injectie. Volwassenen mogen kiezen: Janssen of Pfizer. Het is niet de bedoeling dat er personen komen die al een afspraak hebben voor een vaccinatie.

Voorlopig laatste kans

De inloop-vaccinatie is de Goffert is open van 08.00 tot 13.00 uur. Mensen moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen, zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Een verblijfsvergunning is ook voldoende.

In Nijmegen is dit voorlopig de laatste kans om zonder afspraak geprikt te worden. Daarna is er in ieder geval ook in Zaltbommel een vrije inloop vanaf 9 tot en met 22 augustus. De GGD Gelderland-Zuid onderzoekt of op andere locaties vrije inloopspreekuren zinvol zijn. Daarnaast vaccineert de GGD soms op specifieke plekken. Bijvoorbeeld in wijken, op scholen of bedrijven waar veel arbeidsmigranten werken.