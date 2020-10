Beiaardier brengt ode aan Van Halen: vanaf de Stevenskerk in Nijmegen klinkt Jump

NIJMEGEN - Nijmeegse fans van Van Halen opgelet: stadsbeiaardier Malgosia Fiebig brengt maandagmorgen een ode aan de vorige week overleden rockster Eddie van Halen. Vanaf de Stevenstoren klinken om 11.00 uur drie nummers: Why can't this be love , Love walks in en - natuurlijk - Jump .

De wereldster overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan kanker. De beroemde muzikant woonde de eerste zeven jaar van zijn leven in de Nijmeegse Rozemarijnstraat. Zijn oude flatwoning was afgelopen week veranderd in een soort bedevaartsoord met vele bossen bloemen en brandende kaarsjes.

Een hommage aan Van Halen kan daarom natuurlijk niet uitblijven in Nijmegen. Eenzelfde eerbetoon van Fiebig klonk afgelopen zaterdag ook al in Utrecht. Nu speelt ze de hits vanaf het beiaard van de Stevenskerk.

‘Herkenbaar motief’

Fiebig moest wel even zoeken welke nummers van de hardrock-band ze kan spelen. ,,Jump wilde ik in elk geval, want dat is hun grootste hit. Bovendien heeft het nummer een herkenbaar motief; dat werkt heel goed op de beiaard", zegt ze.



De andere twee nummers zijn langzamer. ,,Ook dat past natuurlijk goed. Die nummers hebben een mooie melodie om te spelen. Ik heb op internet gezocht naar bekende nummers, vervolgens geluisterd op Spotify en daarna gekeken of er van die nummers wel bladmuziek bestaat, want dat is noodzakelijk voor mij. Voor piano, want voor de beiaard bestaan geen Van Halen-versies.”



Hardrock op het carillon, dat klinkt tegenstrijdig. ,,Maar het kan goed. Zeker het ritme van Jump.” In totaal duurt haar eerbetoon een klein kwartier.

Eerdere odes

Het is niet voor het eerst dat de beiaardier een ode brengt aan een overleden artiest. In 2018 speelde ze vanuit de Stevenskerk bijvoorbeeld drie nummers van de overleden Zweedse dj Avicii. Het eerbetoon viel goed in de smaak en werd volop gedeeld op sociale media.

In Utrecht, waar zij ook actief is als stadsbeiaardier, bracht ze eerder ook al een muzikaal eerbetoon aan de overleden Little Richard en aan Florian Schneider, in 1970 een van de oprichters van de Duitse elektropioniers Kraftwerk. Ook speelde ze speciaal nummers na het overlijden van onder meer David Bowie, Prince, Aretha Franklin en Charles Aznavour.

