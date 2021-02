Bekende Nijmeegse viskraam Graat kan door nieuwe regels zomaar verdwijnen

Groot sinkhole op de Waalkade: Met camera's wordt gezocht naar de oorzaak

14:34 NIJMEGEN - Vier miljoen is er recent nog geïnvesteerd voor een grootschalige opknapbeurt van de Waalkade in Nijmegen. Maar aannemersbedrijf Weijers is noodgedwongen opnieuw aan het graven geslagen. Achterhaald moet worden waardoor bij het recente hoogwater een zogeheten sinkhole ofwel verzakking van de oever is ontstaan.