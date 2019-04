Bekende Nijmeegse winkelpassage Molenpoort wordt dakloos

Eén van de drie

De Molenpoort is een van de drie locaties in de gebiedsvisie voor de toekomst. Het tweede gebied is voormalige stadswinkel met kantoren aan de Tweede Walstraat en de parkeergarage aan de Mariënburg. Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, verdwijnt ook deze parkeergarage met 350 parkeerplaatsen. Ook hier zijn woningen gedacht, globaal zo'n honderd. Met de eigenaar is inmiddels ook gesproken over de toekomstplannen van de gemeente. De derde locatie dat onderdeel is van het Vlaams Kwartier is de omgeving Vlaamsegas en Tweede Walstraat. Hier gaat de gemeente als eerste aan de slag. Het plan is om hier 80 à 90 nieuwe appartementen (vier bouwlagen) te bouwen van 30 vierkante meter voor jonge starters. Op de begane grond zouden gemeenschappelijke ruimten moeten komen.

Aantrekkelijker

De gemeente is in gesprek met de pandeigenaren over de plannen. In het meest gunstige scenario zou dat over twee, drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Wat op kortere termijn in ieder geval gaat gebeuren is de aanpak van de Eilbrachtstraat. Hier komt volgend jaar een parkje van circa 200 vierkante meter.



Nieuwe huizen en voorzieningen moeten dit deel van de stad aantrekkelijker maken. De problemen rond de koffieshops en straatdealers in dit deel van de stad, leidde twee jaar geleden tot een aanpak om de overlast terug te dringen. ,,Er kwamen tijdelijk camera’s en er is meer toezicht. Dat werkt: er is minder overlast en de buurt ziet er beter uit.’’