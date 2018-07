'Bekende' van politie gewond door val, agenten pakken hem op

Boete voor Beuninge­naar na hondenbeet 8-jarig jochie

10:10 BEUNINGEN/NIJMEGEN - De Arnhemse kantonrechter had weinig tijd nodig om tot een vonnis te komen voor een 25-jarige hondeneigenaar uit Beuningen. Conform de eis van de officier van justitie gaf hij hem een boete van 400 euro omdat hij zijn hond Dino niet in bedwang had gehouden toen het dier op een 8-jarige jongetje afvloog en in zijn dijbeen beet.