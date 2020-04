Bekeuringscamera’s draaien: wie tóch over Waalkade rijdt, gaat voor tientallen euro’s op de bon

Even geen koffie in voormalig Goffert­zicht, wel hippe jurken

19:28 NIJMEGEN - Het pand was nét helemaal opgeknapt en de handtekening van een nieuwe horeca-uitbater bijna gezet toen de coronacrisis losbarstte. Dus voorlopig even geen koffie in het voormalige café Goffertzicht en latere lunchzaak Thuis bij Inge. De komst van de lunchroom aan de rand van het Nijmeegse Goffertpark is afgeketst.