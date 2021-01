Bel de psycholoog maar af, luister naar de Beatles: ‘Muziek werkt minstens zo goed bij stress’

Filosoof onderzoekt zijn ‘foute’ Nijmeegse grootvader en schrijft daar een boek over

10 januari NIJMEGEN - Over pijnlijke oorlogsverhalen is in veel families gezwegen, zo ook in de familie van filosoof Rolf Wennekes. Hij deed onderzoek naar het ‘foute’ verleden van zijn grootvader, die tijdens de oorlogsjaren een boekhandel had in de Molenstraat in Nijmegen, en verwerkte dat in een boek.