Belazerde tennisclub uit Nijmegen in financiële nood: nog maar 67 cent op de rekening

Eerder deze maand werd al bekend dat de penningmeester er volgens Slow met 40.000 euro vandoor is gegaan. Er is aangifte gedaan tegen de 29-jarige student van de Hogeschool Arnhem. Slow heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om het verduisterde geld terug te krijgen, zo laat de studentenvereniging in een verklaring op Facebook weten.



De geldzorgen zijn groot en acuut. ‘Op dit moment is er een serieus liquiditeitsprobleem. Want zelfs voor studenten is 67 cent op de bankrekening niet veel geld.’