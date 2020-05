Belijner van NEC zet strakke kalkstrepen op Nijmeegse terrassen: ‘onze lijnen zijn ook hier zeer geschikt voor’

Politie zoekt vermiste 28-jarige vrouw uit Nijmegen

14:53 NIJMEGEN - De politie is op zoek naar de 28-jarige Leonie uit Nijmegen. Zij is donderdagochtend voor het laatst gezien op de Neushoornstraat, waar vandaan ze is vertrokken. De politie maakt zich zorgen over haar welzijn.