Bell-Sofie (10) en Eva (9) trainen als eerste meisjes bij NEC: ‘Zij maken ook de jongens beter’

Frans Timmermans: ‘Kom uit je bubbel en verplaats je in die ander’

NIJMEGEN - Sluit je niet op in je eigen bubbel. Verplaats je in anderen. Verkies niemand tot zondebok en laat iedereen in zijn waarde. Die boodschap drukte Frans Timmermans (61) donderdagmiddag honderden gasten op het hart in concertgebouw De Vereeniging.

13 mei