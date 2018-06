Bemmelse boswachter Tim is beste Twitteraar van Nederland

Vocasa strikt oud-spe­ler Joosten als coach van eredivisie­team

10:38 NIJMEGEN – Joost Joosten (37) is de nieuwe coach van Vocasa. De oud-topvolleyballer was afgelopen jaar via de krachttrainingen al betrokken de Nijmeegse volleybalclub. De leiding van Vocasa verwacht binnenkort de rest van de begeleidingsstaf voor het mannenteam rond te hebben. Bovendien is de selectie met twaalf spelers grotendeels rond.