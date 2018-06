Bemmelse 'Boswachter Tim' mist gezin en gaat aan de slag in Nijmegen

Boswachter Tim is bekend van zijn tweets met foto’s en filmpjes over de Utrechtse natuur en de dieren en mensen die daar rondlopen. Deze beelden gaat hij voortaan in Nijmegen maken.

Dochtertje

Tim woont met zijn gezin in Bemmel. Als hij van zijn werk naar huis rijdt, in de spits, is hij vaak wel twee uur onderweg vanuit Utrecht. ,,Als ik dan thuiskom ligt mijn dochtertje al op bed. Ik mis zo momenten thuis. En als je een kind krijgt moet je er zijn als ouder. Ook ben ik zelf geboren in Nijmegen, dus het voelt een beetje als thuiskomen.”

Zijn functie in Nijmegen is dezelfde als hier, maar met een extraatje: ,,Ik mag veel met jeugdeducatie gaan doen. Dat is mij op het lijf geschreven.” En hij blijft gewoon doorgaan met twitteren, want: ,,ik heb bijna heel Utrecht al een keer gefotografeerd. Nu is een ander stukje natuur aan de beurt.”

Wanneer Tim in Nijmegen begint, is nog niet bekend, naar verwachting zal dat in de loop van deze zomer zijn.

Dubbel gevoel