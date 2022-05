Ben jij dit jaar vrij op Bevrijdingsdag? Laat het ons weten!

Psst, meisje: straatinti­mi­da­tie en MeToo in talkshow Stadsge­sprek­ken

NIJMEGEN - ‘Psst meisje: straatintimidatie en MeToo in Nijmegen’ is het thema van de komende editie van de talkshow Stadsgesprekken in LUX. Woensdag 11 mei schuiven onder anderen singer-songwriter Aafke Romeijn, raadsleden Charlotte Brand (PvdA) en Marieke Smit (GroenLinks) en vertegenwoordigers van Catcalls of Nimma aan, om te praten over hun ervaringen met seksuele intimidatie en wat er tegen te doen.

29 april