Ben jij ook zo'n jojo-hardloper? Met deze tips houd je het voortaan wél vol

Hoogopge­leid én regelmatig een xtc-pil: ‘Beetje spanning in het leven hoort erbij’

12:12 NIJMEGEN - Jong, hoogopgeleid, gezond leven en toch met enige regelmaat een pilletje: klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. De Nijmeegse studenten die afgelopen vrijdagavond onwel raakten, zijn dan ook geen uitzondering. ,,Het beeld van die sneue drugsgebruiker in de goot is zó ontzettend passé.”