Benali en Baldewsingh spreken tijdens festival Di-Vers

Schrijver Abdelkader Benali (Libris Literatuurprijswinnaar met De langverwachte in 2004) heeft speciaal voor het festival een column geschreven. Ook Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, spreekt tijdens het festival dat graag een brug wil slaan tussen natuur en duurzaamheid en tussen diverse culturen.



Kinderen kunnen zich vermaken met activiteiten die worden verzorgd door ontwikkelingshulporganisatie Bona Baana in een Afrikaans jasje.



Dit jaar wordt er ook veel aandacht besteed aan de Oekraïense vluchtelingen die in deze regio worden opgevangen. Speciaal voor hen worden er verschillende hapjes uit hun thuisland geserveerd.



Festival Di-Vers is ook deze vierde editie in Land van Ooij, een gemeenschapstuin waar leden en donateurs delen in de oogst. Het festival op het terrein aan de Dijkgraaf van Wijckweg 9 is tussen 13.00 en 17.00 uur, de toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op bureauwijland.nl.