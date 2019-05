Benefiet moet oer-Nijmeegs beeld De Kaaisjouwer snel naar Waalkade krijgen

Inmiddels zijn er diverse toezeggingen gedaan vanuit het bedrijfsleven. Een ondernemer heeft ervoor gezorgd dat diverse bedrijven donaties doen van 2.500 euro aan de stichting. Alofs: ,,We hebben al tien harde toezeggingen, ook nog tien minder harde. Dat is geweldig. Als het meezit, levert dat ons al 50.000 euro op. Alles bij elkaar, ook buiten deze donaties, zitten we op zo'n 75.000 euro”



De gratis benefietavond is op 6 juni vanaf 19.30 uur in de Lutherse kerk aan de Prins Hendrikstraat. Te gast zijn onder meer schrijver Frank Antonie van Alphen, die al jaren bezig is om ervoor te zorgen dat de kaaisjouwers erkenning krijgen, journalist Rob Jaspers, burgemeester Hubert Bruls en wethouder Bert Velthuis. Karel Bosman gaat optreden met een Kaaisjouwerslied. Ook het Nijmeegse gezelschap Lied en Leed treedt op.