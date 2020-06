Bennie Solo heeft een zwak voor New York: ‘De hectiek daar, dat vind ik geweldig’

Het is ‘juno’, de coronamaatregelen zijn versoepeld. Er is meer reuring in de stad. Dat doet je als entertainer vast goed?

,,Zeg dat wel ja. Twee maanden geleden kon je hier een kanon afschieten, vreselijk. Ik ben blij dat we nu weer wat mogen. Uit eten, het terras op. Al blijft het voor ons in de entertainmentsector nog erg moeilijk. Mijn agenda is sinds half maart vrijwel leeg. Geen grote feesten meer. Geen Koningsdag.’’