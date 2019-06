Bente at iets uit de stuiken en werd ‘een duiveltje’

Voor Bente (6) kan een ommetje niet meer stuk als ze iets eetbaars heeft opgescharreld in de bosjes. De chocoladebruine hond van de Nijmeegse dierenarts Roeland Wessels is niet kieskeurig. ,,Een appelkroosje leidt al tot enthousiasme.”



Vertederend, vindt Wessels, hoe labradors maar aan een ding lijken te denken: eten. Maar na een avondwandeling richting Goffertpark, dook Bente de struiken in en kwam er met ‘iets’ in haar bek uit. En dat kostte de kerngezonde hond bijna haar leven.



,,Ik werd wakker van haar gekrabbel”, vertelt Wessels. ,,Dat gebeurt vaker, maar dit keer duurde het langer. Dit klopt niet, dacht ik.” Hij ging kijken en schrok: ,,Bente maakte trapbewegingen, had geen coördinatie en ze gromde.”



Hondsdolheid

Absoluut, ook honden kunnen een epileptische aanval krijgen, of een hersenbloeding. Dat hebben Wessels en zijn vrouw Astrid - ook dierenarts - vaker gezien. ,,Maar dit herkende ik niet. Hondsdolheid, schoot door mijn hoofd, maar dat komt bijna niet voor in Nederland en Bente is goed gevaccineerd.”