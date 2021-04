Beperkte opening terrassen: iets van een begin, maar horecaondernemers vinden het nog lang niet genoeg

Deze maandag lekte uit dat vanaf 28 april de terrassen mogelijk weer beperkt open mogen van het kabinet. Maar wel maar tot 6 uur ‘s avonds, en maximaal twee personen per tafeltje uit één huishouden. De Nijmeegse horecaondernemer Khalid Oubaha is dan ook maar een heel klein beetje tevreden.



,,Dit gaat ons geld kosten, hier kunnen we nog niet veel mee”, laat hij weten. Hij begrijpt de beperking in tijd niet. ,,Het is zomertijd en al veel langer licht 's avonds. Waarom kunnen wij dan niet tot bijvoorbeeld 22.00 uur open blijven? Nu gaan mensen in groepjes de stadsparken in, terwijl wij onze gasten screenen op coronaklachten en we mensen ontvangen aan gereguleerde tafeltjes. Bij ons is het toch veel veiliger?”