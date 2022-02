Berit Hooghoudt herkent zichzelf niet meer: zo moeilijk is omgaan met kanker dus

Censureer jezelf niet. Stel altijd al je vragen. Dus ook de ‘domme’. En knoop in je oren dat je altijd, ook halverwege je behandeling nog, naar een ander ziekenhuis mag overstappen.



Dat doet Berit Hooghoudt (50) uit Nijmegen uiteindelijk en daarmee bespaart ze zichzelf nog meer leed, vertelt ze. Borstkanker is vreselijk; een chirurg die je op je ziel trapt, kun je daar dan echt niet meer bij hebben.



Niemand die de diagnose ‘kanker’ krijgt, springt volgens Hooghoudt meteen in die regisseursstoel. Zij ook niet toen ze vorig jaar zomer hoorde dat ze ziek is.



De Nijmeegse hoopt door te vertellen over haar verdrietige weg naar meer inspraak in de behandeling, dat andere patiënten zullen denken: dat kan ik ook. ,,Dat is de hulpverlener in mij”, zegt Hooghoudt, die als gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenpsychiatrie werkt.