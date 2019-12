Bernabéu is ver weg voor Mink Peeters in Belgrado: ‘Als ik hier op mijn 23ste nog zit, heb ik wel een probleem’

Maagdelijk wit

Hij vertelt over zijn situatie rond de thuiswedstrijd met Vojvodina. Door een knieblessure wacht Peeters na vier maanden nog altijd op zijn debuut voor Cuka. Net als Real Madrid speelt Cukaricki in maagdelijk witte shirts, en net als in Bernabéu in Madrid kauwen de supporters tijdens een wedstrijd op zonnebloempitten.



Maar daarmee houden de overeenkomsten op. Real is de grootste club van de wereld. Real is koninklijk en magisch.



FK Cukaricki is niets van dat alles. Het stadion, dat bestaat uit een lage tribune aan de ene zijde en een kleine hoofdtribune aan de andere kant, is niet beter dan de complexen van veel Nederlandse topamateurclubs.



Cuka is de laatste jaren groot geworden dankzij paracetamolmiljonair Dragan Obradovic. Ondanks het succes in de hoogste Servische competitie (de ploeg staat derde) komen er amper vijfhonderd man af op de wedstrijd.