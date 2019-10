Beroemd Nijmeegs ‘zwartegatenproject’ krijgt twee ton, maar toch dreigt einde onderzoek

‘Verdachte internatio­na­le drugshan­del had vrachtwa­gen­be­drijf Westkanaal­dijk dat in brand werd gestoken’

12:16 NIJMEGEN - De 41-jarige man die dinsdagochtend is aangehouden in Nijmegen wegens verdenking van internationale drugshandel en witwaspraktijken, had tot voor kort een truckersbedrijf op het Nijmeegse industrieterrein Westkanaaldijk. Dat melden meerdere ingewijden op het industrieterrein in Nijmegen-West.