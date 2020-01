Bert Frings moet vanwege gezondheid stoppen als wethouder in Nijmegen

NIJMEGEN - Wethouder Bert Frings (64, GroenLinks) moet noodgedwongen stoppen als wethouder vanwege zijn gezondheid. Hij was al enkele maanden ziek en zou in januari eigenlijk weer beginnen. ,,Mijn cardioloog zei dat ik alvast wat dingen mocht gaan doen, als ze maar niet stressvol zijn. Wethouder zijn hoort daar niet bij.”

Frings die onder meer belast was met de decentralisatie van de zorg in Nijmegen stopt officieel per 1 maart. Eigenlijk had hij tot november willen blijven. Op 4 maart neemt de gemeenteraad afscheid van hem. Zijn taken zijn al overgenomen door wethouder Grete Visser (D66). Frings is negen jaar wethouder geweest, van 2002 tot 2007 was hij lid van de Nijmeegse gemeenteraad. Tussen 2006 en 2010 was Frings directeur van de Praktijkschool Joannes voor moeilijk lerende kinderen.

Een hond om mee te wandelen

,,Ik neem afscheid met pijn in mijn hart”, vertelde hij dinsdag bij de aankondiging van zijn vertrek. ,,Sinds kerst denk ik er over na en nu heb ik de knoop doorgehakt. Ik neem een hond, zodat ik een paar keer per dag moet wandelen. En ik ga brood bakken, dat is een hobby. Mijn kleinkinderen noemen me ook Opa Bak.”

Quote Ik ga brood bakken, dat is een hobby. Mijn kleinkinde­ren noemen me ook Opa Bak Bert Frings

In de negen jaar van zijn wethouderschap was hij onder meer verantwoordelijk voor de opvang van drieduizend vluchtelingen op Heumensoord. ,,Na de eerste commotie ebde het protest snel weg.” Hij is ook trots op het netwerk van STIPS, de wijkcentra nieuwe stijl, die in zijn periode zijn gerealiseerd. ,,Dat idee heb ik gepikt tijdens een werkbezoek aan Groningen. In Nijmegen is het een groot succes. Er komen in de STIPS 10.000 vragen per jaar binnen.”

Niemand wil Skaeve Huuse