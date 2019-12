Bert is de held van de Kolping: ‘Hé, ik heb je op tv gezien’

Edenaar schenkt onbekend topstuk van B.C. Koekkoek aan museum Kleef

19:34 KLEEF/EDE - Een onbekend olieverfschilderij van landschapsschilder Barend Cornelis Koekkoek is door een anonieme particulier uit Ede geschonken aan het museum Koekkoek-Haus in Kleef. ,,Het is een topstuk”, zegt kunsthandelaar Frank Buunk uit Ede die ook bestuurslid is bij het museum.