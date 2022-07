Bert Visser maakt na 7 kilometer rechtsomkeert en valt uit: ‘Heb nog een gelletje gesmeerd, maar het wil niet’

update Derde dag Vierdaagse­fees­ten begon rustig, maar Snollebol­le­kes zet bomvolle Waalkade in vuur en vlam

Het warme weer is duidelijk geen reden om maar thuis te blijven: ondanks de warmte is het maandagavond druk in de binnenstad van Nijmegen, waar de derde dag van de Vierdaagsefeesten is. Vooral op de Waalkade, waar de Snollebollekes de grootste publiekstrekker van de avond zijn, is het rond 21.30 uur bomvol.

19 juli