Bescheiden Klimaatmars door Nijmegen

Sluiting dreigt voor café Dorus na steekinci­dent

10:29 NIJMEGEN - Café Dorus in de Nijmeegse wijk Horstacker moet dicht. Tenminste als het aan burgemeester Hubert Bruls ligt. Hij heeft de eigenaar van het café op de hoogte gebracht van het sluitingsplan. Aanleiding daarvoor is een steekincident, afgelopen december in café Dorus. Daarbij raakte een 22-jarige Nijmegenaar zwaargewond.