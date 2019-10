SSH& schaft wachtlijst voor studenten­ka­mer af en voert tombola in

15:08 NIJMEGEN / ARNHEM - Wie in Nijmegen of Arnhem een studentenkamer van SSH& wil bemachtigen, doet vanaf 1 juli 2020 mee aan een loterij. Inschrijftijd is daarbij niet langer een criterium; iedereen krijgt per week één lot en kan dat inzetten in de tombola. Realtime is te zien hoe populair een kamer is en dus hoe groot de kans op succes.