Beschonken automobiliste rijdt rond met aangebroken pak wijn op bijrijdersstoel

Feest van het licht op Grote Markt

4 december NIJMEGEN - Tientallen mensen hebben dinsdagavond het joodse chanoeka-feest gevierd op de Grote Markt in Nijmegen. Vanuit een hoogwerker staken burgemeester Hubert Bruls en de Nijmeegse rabbijn Mendel Levine kaarsen aan die in een negenarmige reuzenkandelaar stonden, de zogenoemde chanoekia. Daarna was er soep voor alle aanwezigen.