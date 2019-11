Beschonken bestuurder zorgt voor spoor van vernieling tijdens achtervolging

Chronisch zieke kandidaat voor Nijmege­naar van het jaar wacht al maanden op zorg

23 november NIJMEGEN - Hoe ze de dag moet doorkomen? Het is een vraag waar Nadï van de Watering (25) steeds vaker geen antwoord meer op weet te geven. De genomineerde voor Nijmegenaar van het jaar is chronisch ziek, staat dagelijks helse pijnen uit en heeft nauwelijks geld om rond te komen. En, ook niet onbelangrijk, in Nijmegen heeft ze niemand om op terug te vallen: zorg krijgt ze nauwelijks.