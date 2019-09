Besluit sportveldje De Buut voor tweede keer uitgesteld

Ex-tornadoja­ger Margot Ribberink weigert langer te vliegen vanwege milieu

16 september LENT - De bekende Lentse meteoroloog Margot Ribberink (54) stapt nooit meer het vliegtuig in. Vanwege milieu-overwegingen is ze daar dit jaar mee gestopt, laat ze in een interview met Tubantia weten. Daarmee is het ook gedaan met haar tot voor kort grote hobby: tornado's jagen.