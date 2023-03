Besparen! Bij deze winkels in Nijmegen scoor je veel voor weinig

indebuurt.nlHet is je vast niet ontgaan: de energieprijzen zijn gestegen en de boodschappen worden steeds duurder. Gelukkig zijn daar de discountwinkels, waar je veel scoort voor weinig. Hier in Nijmegen moet je zijn.

Action

Met het ruime aanbod van de Action grijp je zelden mis. Laat je elke week weer opnieuw verrassen door de nieuwe producten in het assortiment. In Nijmegen zijn er drie vestigingen: op de Graafseweg, Groenestraat en in Zwanenveld.

Big Bazar

Bij discountwinkel Big Bazar verkopen ze diverse A-merken voor een lage prijs. In Nijmegen zit het filiaal een beetje verstopt op de bovenste etage in de Molenpoortpassage.



SoLow

Op zoek naar een kleine hebbedingetjes of heb je iets te vieren? Dan ben je bij SoLow aan het juiste adres. Ook hobby- en klusartikelen zijn hier volop in de schappen te vinden, net als verkleedkleren, sportartikelen en nog veel meer.

Wibra

Wibra is de plek voor allerhande producten. Je vindt hier nieuwe (kinder-)kleding, decoratie voor in huis, schoonmaakmiddelen (ook Dasty!) en meer. In Nijmegen zit een Wibra op de Burchtstraat in het centrum en in het winkelcentrum van Dukenburg.

Zeeman

Wie kent deze geel blauwe prijstopper niet? De Zeeman. In het centrum zit geen vestiging, maar gelukkig zijn er genoeg Zeeman-winkels in Nijmegen te vinden, zoals op de Sint Jacobslaan en op de Molenweg.

BoekenVoordeel

Op zoek naar een boek, maar wil je niet veel geld uitgeven? Ga dan eens langs bij BoekenVoordeel. Hier scoor je romans, thrillers, kleurboeken, legpuzzels en wenskaarten met tot wel 50 procent korting. In Nijmegen zit een filiaal in de Molenstraat en in winkelcentrum Dukenburg.

Kringloopwinkels

Als je wat minder geld wil uitgeven, maar toch leuke spullen wil scoren, kun je natuurlijk ook terecht bij kringloopwinkels. In Nijmegen zijn er genoeg plekken waar je tweedehands parels kan scoren, zoals Habbekrats en Het Goed. Hier vind je een lijstje met kringloopwinkels in Nijmegen.

Mis je iets in dit lijstje?

Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van alle fijne voordeelwinkels in Nijmegen, maar een lijstje met tips ter inspiratie. Bedrijven betalen niet voor een plek in dit artikel.

Heb je een tip?

Wil je jouw favoriete winkels in Nijmegen tippen? Dat mag! Reageer dan onder dit bericht op Facebook of tip via dit formulier jouw lievelingsplekken in Nijmegen. Dan maken wij er een leuk artikel van.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!