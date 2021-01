Bestolen zingende agent Thijs krijgt nieuwe gitaar: ‘Ongelooflijk hoe mensen meeleven’

Het klinkt zo simpel: ontdekken wat je leuk vindt

13:14 NIJMEGEN - Zelf keuzes maken, weer grip krijgen op je eigen leven. Voor mensen die deels afhankelijk zijn van de hulp en zorg van anderen, is het een groot goed zoveel mogelijk zelf te kunnen bepalen. Dat is de insteek van Zelfregiecentrum Nijmegen, dat met zijn ‘inloop nieuwe stijl’ genomineerd is voor een Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijzen van het Oranjefonds.