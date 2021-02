Bestralingen voor 100 patiënten afgezegd na computer-update in Radboudumc: servers overbelast

,,Het planningssysteem voor de bestralingen functioneerde daardoor niet meer. Daarom hebben we voor een halve dag geen patiënten kunnen ontvangen. De meeste van hen zien we morgen (dinsdag, red.) weer, nieuwe bestralingen worden opnieuw ingepland. We verwachten dat de storing vanavond (maandag, red.) weer helemaal is opgelost”, aldus een woordvoerder.

Trage computers thuis

Medewerkers die thuis werkten, hadden ook last van computers die traag of helemaal niet werkten. Voor operatiekamers had de storing nauwelijks gevolgen. ,,De meeste operatiekamers draaien op een ander registratiesysteem. Er is één operatiekamer die de gegevens eerst op papier moest verwerken en daarna pas in het systeem kon invoeren.”

Volgens de woordvoerder is niet bekend dat er poli-afspraken moesten worden afgezegd. ,,Dat is in ieder geval niet op grote schaal gebeurd, anders hadden we dat geweten.”