Bestrijding eikenprocessierups: éérst Vierdaagseroute, dan pas scholen en ziekenhuizen

Twee keer zo veel

De provincie zet twee keer zo veel machines en mensen in als vorig jaar. Dat de Vierdaagse prioriteit heeft, heeft volgens woordvoerder Everdien Gunsing te maken met het feit dat daar zo veel mensen aan meedoen.



,,Het gaat om het aantal.” Na Vierdaagse, ziekenhuizen, scholen en verzorgingshuizen komen andere drukke plaatsen aan de beurt, zoals bushaltes en carpoolplaatsen. Als die klaar zijn worden drukke fietsroutes aangepakt.



De provincie waarschuwt mensen ervoor niet in de buurt van eiken in de bermen te gaan zitten of met een camper te gaan staan. Door de harde wind eerder deze maand zijn de brandhaartjes van de rups, die zorgen voor irritatie en jeuk, verspreid.