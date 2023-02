Bestuurder raakt bij ongeluk bekneld tussen graafmachine en grafsteen in Nijmegen

Een andere collega was met zijn graafmachine in de buurt en kon met zijn machine de omgevallen graver iets omhoog tillen, waardoor het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijd kon worden. Daardoor hoefde de brandweer zelf geen eigen materiaal meer te gebruiken.

De ambulance heeft de man naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de bestuurder nog andere verwondingen dan aan zijn hand heeft opgelopen. De plaats van het ongeval is met lint afgezet. Of er nog verder onderzoek wordt gedaan is niet bekend.