Bestuurders Rigtergroep aangehouden op verdenking pgb-fraude

In april 2017 werd er aangifte gedaan tegen het bestuur van de zorginstelling door de gemeente Nijmegen. Toen volgden geen aanhoudingen, maar civiele procedures van de gemeente Nijmegen. In eerste instantie werd de Rigtergroep in het gelijk gesteld. Vervolgens mocht de gemeente Nijmegen daar tegenbewijs voor leveren. Ook de Rigtergroep heeft nieuw bewijs voor haar onschuld aangeleverd. ,,Dat alles zou binnenkort in een nieuwe zitting behandeld worden”, aldus advocaat Jaap-Willem Roozemond van de Rigtergroep.