Bestuurster naar ziekenhuis nadat ze verkeerslicht raakt door 'roekeloze' doorrijder

NIJMEGEN - Een automobiliste is zaterdagavond rond 18.00 uur gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze tegen een verkeerslicht en een verkeersbord knalde op de Wijchenseweg in Nijmegen. Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt door een andere chauffeur in een busje die 'roekeloos rijgedrag' vertoonde.