Betaal je boetes! Anders ga je aan de schandpaal 2.0: de wielklem keert terug in Nijmegen

Vrouw wordt onwel op Graafseweg en veroor­zaakt ongeluk

12:30 NIJMEGEN - Een vrouw is vanmorgen onwel geworden op de Graafseweg in Nijmegen. Hierdoor reed ze door rood en veroorzaakte ze een ongeluk. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.