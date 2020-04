Betaald parkeren in Nijmegen-West en Noord: bewoners moeten vergunning aanvragen

NIJMEGEN - Bewoners van de wijken Wolfskuil, Waterkwartier en Waalfront in Nijmegen-West zullen waarschijnlijk in de loop van volgend jaar een parkeervergunning moeten aanvragen als ze hun auto voor de deur willen parkeren.

Dat geldt ook voor de mensen die op eiland Veur-Lent wonen en die in de toekomst een woning krijgen in de nog te bouwen wijk Hof van Holland, in Nijmegen-Noord. Het tarief voor zo'n bewonersvergunning gaat wel omlaag en gaat 2,50 euro per maand kosten voor één auto.

De gemeente Nijmegen is van plan betaald parkeren in te voeren in Nijmegen-West en Nood, omdat zij verwachten dat er anders veel overlast zal ontstaan van ‘sluipparkeerders’ die zelf in een gebied met parkeerzone wonen of werken in het stadscentrum.



Nu al klagen bewoners in West, onder meer rond de Koninginnelaan, dat veel bezoekers van het centrum hun auto voor hun deur parkeren. Regelmatig is voor de bewoners geen plek meer voor hun eigen huis.

Groot wooncomplex zonder parkeerruimte

In het stationsgebied wordt in de nabije toekomst een groot wooncomplex gebouwd waar nauwelijks parkeerruimte bij gerealiseerd wordt. Toekomstige bewoners moeten vooral met fiets of openbaar vervoer reizen.



,,Als we dan geen betaald parkeren in West invoeren, wordt het daar een gigantisch probleem”, voorspelt wethouder Harriët Tiemens.



Ook in de wijk Hof van Holland, waar woningen, winkels, kantoren en dienstencentra komen, zal er weinig ruimte zijn voor bewoners om te parkeren. Daarom wordt daar bij voorbaat al een parkeerzone aangekondigd.