Betalen voor eerste beker op Vierdaagsefeesten lijkt blijvertje, straten veel schoner: ‘Een marktdag geeft meer vuil’

Geen pontje, eiland alsnog extreem druk op eerste avond Vierdaagse­fees­ten: enorme toestroom op fiets en lopend

NIJMEGEN - De afwezigheid van het pontje dit jaar weerhoudt de gemiddelde feestganger er niet van naar het stadseiland te gaan: het is er zaterdagavond op de eerste dag van de Vierdaagsefeesten extreem druk. Bezoekers komen massaal met de fiets of lopend naar Veur Lent, waar op festival Op 't Eiland onder andere het populaire feest Het Zusje van Debbie is.

16 juli