Betonnen brug in Zwanenveld komt uit 3D-printer en is ‘langste ter wereld’

De innovatie van het 3D-printen met beton staat nog in de kinderschoenen, maar biedt een aantal voordelen. ,,Met deze techniek heb je minder beton nodig; dat is duurzamer. Tot nu toe gieten we ter plekke massief beton dat weken moet uitharden in een bekisting. Met 3D-printen kun je holle segmenten maken in een fabriek. Die kun je daarna transporteren en als een bouwpakket in elkaar zetten”, legt de woordvoerster uit.